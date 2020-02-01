Орангутан подал руку человеку, «застрявшему» в болоте

Индонезийскому фотографу-любителю во время путешествия по острову Борнео (Калимантан) удалось сделать удивительный снимок, запечатлевший момент, когда орангутан протягивает руку, пытаясь помочь «застрявшему» в болоте человеку.

На самом деле человек, которому обезьяна предложила помощь, является сотрудником заповедника. Он занимался очисткой болотистого водоема от змей. По словам рабочего, беседовавшего с журналистом издания Mail Online , жест орангутана был настолько дружеским и заботливым, что заподозрить его в дурных намерениях было невозможно. Тем не менее, он отказался от предложенной помощи, здраво рассудив, что перед ним сильный и дикий зверь.