Орангутан подал руку человеку, «застрявшему» в болоте

Сегодня, 15:35

Александр Зуев

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Орангутан подал руку человеку, «застрявшему» в болоте

Индонезийскому фотографу-любителю во время путешествия по острову Борнео (Калимантан) удалось сделать удивительный снимок, запечатлевший момент, когда орангутан протягивает руку, пытаясь помочь «застрявшему» в болоте человеку. 

На самом деле человек, которому обезьяна предложила помощь, является сотрудником заповедника. Он занимался очисткой болотистого водоема от змей. По словам рабочего, беседовавшего с журналистом издания Mail Online, жест орангутана был настолько дружеским и заботливым, что заподозрить его в дурных намерениях было невозможно. Тем не менее, он отказался от предложенной помощи, здраво рассудив, что перед ним сильный и дикий зверь.

Борнео орангутан человек

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