Косоглазый кот «Беларусь» зарабатывает тысячи долларов для благотворительного фонда

Сегодня, 14:23

Александр Зуев

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Косоглазый кот «Беларусь» зарабатывает тысячи долларов для благотворительного фонда

Очаровательный туповатый взгляд косоглазого кота, получившего кличку Беларусь, позволяет его хозяйке Рейчел зарабатывать тысячи долларов, которые она отправляет благотворительному фонду, поддерживающему приюты для животных в штате Калифорния (США), пишет Mail Online.  

 

Рейчел взяла его из приюта в Сан-Франциско в 2018 году. Говорит, что влюбилась в кота с первого взгляда, как только увидела его фотографию, опубликованную организацией. Полюбили кота и пользователи соцсетей. В «Инстаграме», например, у него более 250 тыс. подписчиков. 

Хозяйка предложила им заказать футболки с изображением кота, и многие согласились. За небольшой период времени Рейчел заработала $12 тыс. – вполне приличная сумма, учитывая стоимость одной футболки (от 24-х до 36 долларов). 

Сначала она объявила, что будет отправлять в приюты половину доходов, однако фактически отправила всё. Делая первые шаги в благотворительности, женщина решила не жадничать, а дальше всё будет зависеть от заработка.

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Косоглазый кот «Беларусь» зарабатывает тысячи долларов для благотворительного фонда

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