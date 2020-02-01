Украинский «Южмаш» признал закупку алюминия у России

Производственное объединение «Южмаш» (Украина), занимающееся производством ракетно-космической техники, призналось в закупке алюминия в России. Признание последовало после «разоблачительных» публикаций на эту тему.

«Рядом отечественных СМИ была обнародована информация о закупке „Южмашем“ алюминия у поставщика из Российской Федерации. Эта информация соответствует действительности», – говорится на сайте предприятия.

В пресс-службе пояснили, что алюминий необходим для производства топливных баков, которые согласно контракту, поставляются в США, где устанавливаются на космические носители типа Antares.

На предприятии добавили, что закупки производятся в РФ, потому что иного источника доступного сырья на сегодняшний день нет. Все другие варианты сопряжены с дополнительными расходами, что в итоге скажется на цене готовой продукции, что не устроило бы американского заказчика.

Общая сумма сделки, заключенной с РФ составила $110 млн, завершение контракта – декабрь 2021 года.