В раде выступили против выплаты пенсий жителям ДНР и ЛНР

Сегодня, 11:07

Александр Зуев

0

Image
В раде выступили против выплаты пенсий жителям ДНР и ЛНР

Закон о пенсиях для жителей «оккупированного» Донбасса принимать нельзя из-за их пророссийских настроений. По сути – это плевок тем законопослушным гражданам, которые в свое время выехали из самопровозглашенных республик на Украину и до сих пор не получили ни одной гривны. Такого мнения придерживается депутат от «Слуг народа» Елизавета Богуцкая. 

Конечно, было бы логично не платить пенсии только тем, кто поддерживает Россию и руководство ДНР-ЛНР, но кто их там разберет, отметила народная избранница. 

«Я категорически против этого закона. Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают они Россию или нет? А мы им будем выплачивать?», – приводит ее слова канал «112 Украина». 

Напомним, в среду проект о пенсиях для жителей Донбасса не прошел первое чтение. Депутаты отправили его на доработку, после чего вновь приступят к рассмотрению.

Украина пенсии Донбасс

Лента

Косоглазый кот «Беларусь» зарабатывает тысячи долларов для благотворительного фонда

Сегодня, 14:23

В Москве неизвестные разбили топором стекла, избили хозяина авто и отобрали 4,5 млн. рублей

Сегодня, 13:13

Украинский «Южмаш» признал закупку алюминия у России

Сегодня, 12:35

В Индии компания Mahindra презентовала 5 новых электрокаров

Сегодня, 12:15

Малахов разводится с женой ради подруги Собчак

Сегодня, 12:13

В Никулинский суд в Москве бросили бутылку с зажигательной смесью

Сегодня, 12:05

Израиль нанес два удара по территории Сирии. Восемь военнослужащих пострадали

Сегодня, 11:37

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle