В раде выступили против выплаты пенсий жителям ДНР и ЛНР

Закон о пенсиях для жителей «оккупированного» Донбасса принимать нельзя из-за их пророссийских настроений. По сути – это плевок тем законопослушным гражданам, которые в свое время выехали из самопровозглашенных республик на Украину и до сих пор не получили ни одной гривны. Такого мнения придерживается депутат от «Слуг народа» Елизавета Богуцкая.

Конечно, было бы логично не платить пенсии только тем, кто поддерживает Россию и руководство ДНР-ЛНР, но кто их там разберет, отметила народная избранница.

«Я категорически против этого закона. Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают они Россию или нет? А мы им будем выплачивать?», – приводит ее слова канал « 112 Украина ».

Напомним, в среду проект о пенсиях для жителей Донбасса не прошел первое чтение. Депутаты отправили его на доработку, после чего вновь приступят к рассмотрению.