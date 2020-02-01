Всплеска популярности Тунберг в Швеции не последовало: новорожденных перестали назвать Гретами

Сегодня, 09:37

Александр Зуев

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Всплеска популярности Тунберг в Швеции не последовало: новорожденных перестали назвать Гретами

«Эффект Греты Тунберг», о котором так много говорят политики, прошел мимо ее родной страны – Швеции. Экологическая активистка не стала источником вдохновения для молодых семей, даже после ее «мирового признания», пишет шведская газета Gothenburg Post

Наоборот, в общем-то распространенное в Швеции имя Грета стало терять популярность: если в 2015-м этим именем назвали 192 девочек, то в прошлом году – только 104. По данным газеты, рейтинг этого имени снизился до самого низкого показателя за последние 10 лет. Причем в 2015 году о Грете Тунберг никто ничего не знал. 

Напомним, после эмоциональной речи в ООН осенью 2019-го, когда активистка обвинила политиков в загубленной природе ради прибылей, журнал Time объявил ее человеком года.

Швеция Грета Тунберг популярность

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