В Туркмении запретили мужчинам старше 40 лет красить волосы в черный цвет

Чиновникам Лебапского велаяте на востоке Туркменистана старше 40 лет запретили прибегать к окрашиванию волос и обязали стать седыми. Об этом сообщило радио «Азатлык ».

По его информации, госслужащим, работникам школ, больниц и других государственных учреждений не рекомендуется красить волосы в черный цвет после того, как им исполнится 40 лет. Если голова в таком возрасте не покрыта сединой и шевелюра сохранила естественный цвет, представителю сильной половины человечества следует сымитировать седину.

Руководители организаций объясняют, что нововведение появилось после того, как президент Туркменистана Гурбангулы Берждымухамедов перестал красить волосы и стал бывать на людях с сединой.

Отмечается, что распоряжение, которое доводят на местах, пока устное. Но недовольных все равно много. Два года подряд глава государства окрашивал свою шевелюру в черный цвет. Мужчины должны были проделывать то же самое. Люди, которым такая процедура была не по душе, соглашались на изменения во внешности, поскольку боялись потерять работу. Теперь брюнеты от природы шокированы тем, что им придется искусственно состариться, превратившись в седовласых.