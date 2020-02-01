Армия САР вплотную подошла к городу Саракиб – основной базе «ан-Нусры»

Сегодня, 13:45

Александр Зуев

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Армия САР вплотную подошла к городу Саракиб – основной базе «ан-Нусры»

Подразделения правительственной армии Сирии с трех сторон подошли к Саракибу – городу на территории провинции Идлиб, превращенному в крепость террористами «ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ), передает канал Al Hadath

Издание утверждает, что сирийские войска взяли город в полукольцо и предпринимают меры к его блокированию, вынуждая боевиков сложить оружие. 

Днем ранее местные СМИ сообщили об освобождении близ Саракиба нескольких населенных пунктов. Теперь, согласно информации, войска находятся в километре от города. 

Для террористов Саракиб имеет стратегическое значение, поскольку расположен на пересечении дорог, соединяющих Дамаск, Латакию и Алеппо. Взятие этого города ускорит полный разгром антиправительственных формирований на севере республики.

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