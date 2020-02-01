Армия САР вплотную подошла к городу Саракиб – основной базе «ан-Нусры»

Подразделения правительственной армии Сирии с трех сторон подошли к Саракибу – городу на территории провинции Идлиб, превращенному в крепость террористами «ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ), передает канал Al Hadath .

Издание утверждает, что сирийские войска взяли город в полукольцо и предпринимают меры к его блокированию, вынуждая боевиков сложить оружие.

Днем ранее местные СМИ сообщили об освобождении близ Саракиба нескольких населенных пунктов. Теперь, согласно информации, войска находятся в километре от города.

Для террористов Саракиб имеет стратегическое значение, поскольку расположен на пересечении дорог, соединяющих Дамаск, Латакию и Алеппо. Взятие этого города ускорит полный разгром антиправительственных формирований на севере республики.