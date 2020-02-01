В Венесуэле обрушилась шахта, завалив десятки нелегальных золотоискателей

В Венесуэле обрушилась заброшенная шахта, в которой, несмотря на запрет, ежедневно трудились до 40 человек. Спасатели пояснили, изданию Pitazo , что обвал сводов произошел на глубине примерно 50-ти метров. Трагедия произошла в ночь на понедельник, но известно о ней стало только теперь, после появления сообщений в соцсетях. Поисково-спасательные работы продвигаются медленно.

«К настоящему времени спасателям и пожарным штата Боливар удалось извлечь из-под завалов тела трех молодых людей 21 и 23 лет», – сказал изданию представитель спасательной службы штата Боливар.

Компании Mibiturven закрыла шахту по добыче золота в связи с нерентабельностью и аварийным состоянием, однако из-за отсутствия контроля работы в ней продолжались. Официальных сообщений о количестве пострадавших шахтеров нет. Спасатели считают, что речь может идти о трех десятках рабочих.