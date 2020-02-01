В Сирии «Белые каски» завершили съемку фейкового фильма о химатаке

Постановочный видеоролик о «зверствах» сирийской армии, якобы атаковавшей мирное население с использованием химического оружия, уже снят, и в ближайшее время должен появиться в интернете. Съемку проводили операторы скандально известных «Белых касок» на территории провинции Идлиб, которая пока еще находится под контролем террористов. Об этом сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на Минобороны РФ.

В сценах задействованы около 200 «актеров» из числа местного населения, в том числе детей, и боевиков. Они изображали жертв химической атаки. А «Белые каски» их самоотверженно «спасали», не надев даже противогазов.

Связь «Белых касок» с террористами давно доказана документально, однако на Западе их продолжают воспринимать как «правозащитную организацию», а снятие ими фейковые ролики используют в качестве обвинительных материалов против Дамаска и Москвы.