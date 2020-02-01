Бабуин украл львенка и как мог ухаживал за ним

Сотрудник Южноафриканского национального парка Шульц заснял удивительные кадры: бабуин-самец нянчит на дереве львенка, которого похитил у зазевавшейся мамы-львицы. По его словам, обезьяны, скорее всего, спустились в долину со скал, где провели ночь, чтобы найти себе еду, а на львенка наткнулись совершенно случайно.
Если бы бабуины убили львенка, то в этом ничего особенного не было бы, подобное случается. Но чтобы самец ухаживал за хищником и обнимал его – такого видеть еще не приходилось, отметил специалист.
К сожалению эта идиллия длилась недолго, согласно последним отчетам, львенка обнаружили мертвым чрез два дня после съемки, добавил он.
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