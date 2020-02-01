В Польше у мужчины после ДТП восстановилось зрение

В Польше у мужчины восстановилось зрение после того, как его сбила машина.

20 лет поляк Януш Горай был слепым. В 2018 году он попал в ДТП в городе Гожув-Велькопольски. Его сбила машина и он ударился головой.

«Я залетел на капот машины, ударился головой, а затем поскользнулся и упал на дорогу», — вспоминает Януш Горай.

С места ДТП его доставили в больницу, где он был прооперирован. Мужчина рассказал, что зрение у него начало восстанавливаться после операции и спустя 2 недели он вновь мог все видеть.

Со слов мужчины, в последние 20 лет он был слепым, поскольку из-за аллергии у него возникла проблема с сетчаткой правого глаза. Горай потерял тогда зрение, и мог левым глазом различать только свет и очертания.

Проходить обследование, чтобы выяснить, что способствовало восстановлению зрения, Горай не захотел. По его словам, этому могло поспособствовать то, что он ударился при ДТП дважды головой. Но медики считают, что причиной восстановления зрения могут быть лекарства, который он принимал.

Януш Горай, после того как снова стал видеть, устроился в больницу, где его оперировали после ДТП, охранником.