Зараженная коронавирусом китаянка родила здорового ребенка

В Харбине китаянка, инфицированная коронавирусом, родила здорового ребенка. Сообщается, что женщина была на 38-й неделе беременности. Родоразрешение ей провели с помощью кесарева сечения. Состояние здоровья малыша оценено на десять баллов из десяти.

Специалисты, участвующие в родах, проверяются на вирус. У новорожденной девочки дважды брали анализы на наличие коронавируса, которые оказались отрицательными.

Роженица находится в изолированной палате. Врачи говорят, что женщина идет на поправку, пишет «Лента».

Напомним, от нового коронавируса погибли уже 362 человек.