Зараженная коронавирусом китаянка родила здорового ребенка

В Харбине китаянка, инфицированная коронавирусом, родила здорового ребенка. Сообщается, что женщина была на 38-й неделе беременности. Родоразрешение ей провели с помощью кесарева сечения. Состояние здоровья малыша оценено на десять баллов из десяти.
Специалисты, участвующие в родах, проверяются на вирус. У новорожденной девочки дважды брали анализы на наличие коронавируса, которые оказались отрицательными.
Роженица находится в изолированной палате. Врачи говорят, что женщина идет на поправку, пишет «Лента».
Напомним, от нового коронавируса погибли уже 362 человек.
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