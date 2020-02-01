Смартфоны обьявили переносчиками коронавируса

Появились новые данные о коронавирусе из Китая.

Вирус, как оказалось, передается не только воздушно-капельным путем, то есть при дыхании, но и контактно-бытовым. Это означает, что заразиться можно при тесном контакте (прикосновении) с больным, а также при совместном пользовании предметами обихода. Так, при пользовании смартфоном после больного человека есть высокий риск инфицирования. Опасность представляют частицы слюны, осевшие на телефоне, которые через руки могут попасть на слизистые оболочки носа, рта, глаз и инфицировать здорового человека.

Следовательно, мобильные телефоны являются потенциальными переносчиками коронавируса. Как известно, на гаджетах оседает много грязи, а также патогенных микроорганизмов. Поэтому при кашле и чихании на устройство может попасть слюна с вирусами и бактериями больного человека.

Главный эксперт по дезинфекции в китайских центрах по контролю и профилактике заболеваний Чжан Любо утверждает, что необходимо как можно чаще мыть руки и дезинфицировать смартфоны с помощью спиртовых растворов. Это снизит риск заражения коронавирусом.