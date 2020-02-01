Неизвестные злоумышленники взломали внутренние сети NASA и похитили данные

Неизвестные злоумышленники взломали внутренние сети NASA и похитили порядка 500 Мб данных. Об этом со ссылкой на официальное заявление агентства сообщают зарубежные СМИ.

Сотрудники офиса генерального инспектора выявили следы взлома киберпреступниками внутренней сети, в результате которого было похищено 500 Мб собранных данных.

Это уже не первый подобный инцидент. В 2011 году в NASA уже воровали информацию. Тогда преступники завладели 87 Гб, что в разы больше, нежели сейчас. Тем не менее, в агентстве нынешний взлом расценивают как более серьезным. Потому как на этот раз преступники завладели секретной информацией, связанной с конструированием и работой отдельных пусковых систем и ракетных двигателей американских космических кораблей.

Отмечается, что на черном рынке такая информация может оцениваться очень высоко. Тем не менее, в NASA спокойно отнеслись к ситуации, поскольку существует вероятность, что в руки к хакерам попали устаревшие данные.

Пока же по факту случившегося проводится расследование.