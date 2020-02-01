В КНР в соседней с Хубэем провинции зафиксирована вспышка птичьего гриппа

В провинции Хунань (Китай) на куриной ферме произошла вспышка смертельного птичьего гриппа H5N1, сообщает SCMP (южно-китайская Morning Post). Как отмечает газета, эта разновидность вируса на сегодняшний день является самой смертоносной для домашних и диких птиц, однако ни одного случая заражения им людей не выявлено.

«Вспышка заболевания произошла в Шуанцинском районе на ферме, где насчитывается 7,8 тыс. кур. За короткий промежуток времени умерло 4,5 тысяч», – говорится в сообщении.

Остальных кур изъяли сотрудники санитарной службы. Кроме того, всю домашнюю птицу забрали с ферм, расположенных поблизости (более 17,8 тыс.).

Издание напоминает, что Хунань граничит с провинцией Хубэй, являющейся эпицентром коронавируса, унесшего по состоянию на 2 февраля 305 жизней. Количество зараженных достигло 14,6 тыс.

Отмечается также, что вспышке птичьего гриппа не помешали даже предпринимаемые властями беспрецедентные меры борьбы с заразой, которые кроме прочего предусматривают санитарную обработку местности. Автор статьи предполагает, что новая напасть вытянет из «без того напряженного» бюджета солидную сумму денег.