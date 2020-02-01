В Виннице злоумышленник украл из церкви мощи святого и подарил их товарищу

Сегодня, 12:19

Александр Зуев

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В Виннице злоумышленник украл из церкви мощи святого и подарил их товарищу

Ранее судимый житель Винницы (Украина) украл из православного храма мощи Св. Николая и от «щедрот душевных» подарил их своему товарищу. Преступление было совершено в последний день января в дневное время. Процесс хищения зафиксировала камера наблюдения. Преступник, не прибегая ни к каким ухищрениям, просто взял святыню и у всех на глазах вынес ее из церкви на улицу. 

 

Полицейские опознали в нем ранее судимого за убийство гражданина С., вышедшего на свободу в мае прошлого года после 14-летней отсидки. После задержания злоумышленник отпираться не стал и сообщил, что ларец с мощами подарил другу. Оперативники выехали по указанному адресу и изъяли похищенное, говорится на сайте винницкой полиции. 

Теперь мужчина может провести в местах лишения свободы еще 6 лет. Расследование продолжается.

Украина кража мощи

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В Виннице злоумышленник украл из церкви мощи святого и подарил их товарищу

Сегодня, 12:19

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