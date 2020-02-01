Далай-лама рассказал, как следует бороться с коронавирусом

Духовный лидер тибетских буддистов рассказал, как следует бороться с китайским коронавирусом, который шагает по миру и забирает жизни многих людей.

По информации фонда «Сохраним Тибет», Далай-лама советует буддистам как можно чаще читать мантру Тары. Это, по его мнению, поможет избежать заражения уханьским коронавирусом.

Дело в том, что определенная последовательность звуков и слов во время чтения именно этой мантры благотворно воздействует на здоровье человека.

«Его Святейшество поделился своей голосовой записью начитывания этой мантры и порекомендовал произносить ее как можно чаще», - сказано в сообщении фонда.

Коронавирус 2019-nCoV заявил о себе в конце декабря минувшего года в Ухане. К этому моменту он уже унес жизни 259 человек, зараженными остаются почти 11 тысяч человек. Два случая заражения коронавирусом зафиксированы и в России - в Забайкалье и в Тюмени.

Недавно ученые заявили, что источником заражения стало мясо змей, которое продавалось на рынке в Ухани. Сейчас многие специалисты склоняются к версии, что вирус мог «сбежать» из лаборатории, расположенной в этом городе.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.