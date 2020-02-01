Далай-лама рассказал, как следует бороться с коронавирусом

Духовный лидер тибетских буддистов рассказал, как следует бороться с китайским коронавирусом, который шагает по миру и забирает жизни многих людей.
По информации фонда «Сохраним Тибет», Далай-лама советует буддистам как можно чаще читать мантру Тары. Это, по его мнению, поможет избежать заражения уханьским коронавирусом.
Дело в том, что определенная последовательность звуков и слов во время чтения именно этой мантры благотворно воздействует на здоровье человека.
Коронавирус 2019-nCoV заявил о себе в конце декабря минувшего года в Ухане. К этому моменту он уже унес жизни 259 человек, зараженными остаются почти 11 тысяч человек. Два случая заражения коронавирусом зафиксированы и в России - в Забайкалье и в Тюмени.
Недавно ученые заявили, что источником заражения стало мясо змей, которое продавалось на рынке в Ухани. Сейчас многие специалисты склоняются к версии, что вирус мог «сбежать» из лаборатории, расположенной в этом городе.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
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