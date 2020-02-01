Стивен Кинг покинул Facebook, демонстративно удалив свою страницу

Если пользователи хотят и дальше общаться с писателем, то пусть подписываются на него в «Твиттере», сообщил Стивен Кинг своим поклонникам, отметив, что с «Фейсбуком» к него больше нет ничего общего.

«Я ухожу из Facebook. Меня не устраивает поток ложной информации, которая допустима в его политической рекламе, и я не уверен в его способности защитить персональные данные пользователей», – написал король ужастиков в « Твиттере ».

Большинство подписчиков согласились со знаменитым писателем, заверив, что переберутся вместе с ним в другую социальную сеть. Правда, некоторые не захотели удалять свои странички в «Фейсбуке», отметив при этом, что будут использовать их лишь для размещения фотографий «собачек и кошечек» и для поддержания связи с родственниками.

Ранее стало известно об использовании «Фейсбуком» данных пользователей в коммерческих целях, а также для анализа политических настроений избирателей.