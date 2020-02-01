В Египте обнаружены 25 саркофагов и сотни золотых амулетов

В трех сотнях километров от Каира близ города Минья египетские археологи обнаружили катакомбы с массовым захоронением, отнесенным учеными к 664-399 годам до н.э. (поздний период правления фараонов). Всего в специальных нишах находились 20 каменных (известняковых) и 5 деревянных саркофагов. Исследователи полагают, что данная усыпальница стала последним пристанищем для верховных жрецов, сообщает Associated Press .

Захоронение оказалось нетронутым, все ритуальные предметы сохранились в неприкосновенности. Специалисты нашли в гробницах около 700 амулетов, выполненных в форме жуков-скарабеев (большая часть отлита из золота), а также порядка 10 тыс. статуэток ушебти из обожженной глины, которые должны заменить их хозяев на работах в загробном мире.

Как отметили в правительстве, находка станет неоценимым вкладом в развитие жизненно важной для Египта туристической индустрии, основательно пострадавшей от политических потрясений, начавшихся в 20011 году (то есть, после свержения Хосни Мубарака).