В Туркмении коронавирус принялись выкуривать верблюжьей колючкой

Пока Россия закрывает границы, а многие страны эвакуируют своих граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, в Туркмении принялись принимать профилактические меры посредством растения, которое можно встретить на любом пастбище. Помещения в этой стране начали массово окуривать верблюжьей колючкой.

Как сообщило издание «Азатлык», первыми растение применили в городе Мары. Окуривание верблюжьей колючкой - заключительный этап профилактики. Вначале помещения обрабатывают хлором. Также педагоги отправляют домой всех детей, которые приходят в школу или сад с простудой.

Официально не сообщается, что окуривание помещений - это способ борьбы с коронавирусом, уточняет издание. Вероятно, власти опасаются паники среди местных жителей. Тем не менее, Туркменская национальная авиакомпания отказалась от полетов в Пекин из-за вспышки коронавируса.

Верблюжья колючка считается лекарственным растением. В ее состав входят флавоноиды, сапонины, сахара, дубильные вещества, а также ряд витаминов. Ее применяют при ряде болезней, в том числе при язве желудка и болезнях печени, а также для обеззараживания помещений.

А лечение лекарственными травами, как отмечает «Росбалт», лично пропагандирует президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Напомним, по состоянию на сегодня, 31 января, количество жертв китайского коронавируса выросло до 213 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией мирового значения.