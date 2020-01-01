Вылечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Сегодня, 14:01

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Вылечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Китаянка, вылечившаяся от опасного коронавируса рассказала о болезни и лечивших ее медиках. Она была одной из первых среди тех, у кого был обнаружен данный вирус.

44-летняя Цзян рассказала, что в город Ухань она переехала несколько лет назад. Со своим супругом она отправилась на празднование китайского нового года в Чунцин, где ей стало плохо. Муж отвез Цзян в местную клинику, откуда она была переведена в Центральную больницу «Санься» и помещена в карантин.

Женщина лечилась противовирусными препаратами, а также методами китайской традиционной медицины. Благодаря лечению Цзян почувствовала себя гораздо лучше. Симптомы ушли, а затем она вылечилась.

Китаянка советует всем не бояться болезни и при появлении симптомов, таких как кашель, высокая температура и других, незамедлительно обращаться к врачу.

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