В Казахстане у 38 человек подозревают коронавирус

В Казахстане с подозрением на новый коронавирус госпитализировали 54 человека.

Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения республики Елжан Биртанов. Он отметил, что уже 16 человек выписаны, поскольку у них диагноз не подтвердился и они выздоровели. 38 пациентов продолжают оставаться под наблюдением врачей в особых условиях.

Рассказал министр и о том, что на базе Национального научного центра особо опасных инфекций в Алма-Ате налажена генетическая диагностика коронавируса.

Стоит отметить, что с 6 января границу Казахстана пересекли 20 515 человек, из которых 19 989 являются гражданами Казахстана. Все они прошли санитарную проверку, а также у них проверили температуру.

На сегодняшний день, чтобы не допустить проникновение коронавируса 2019-nCoV, Казахстан прервал регулярное сообщение с Китаем. Также временно не выдаются визы в Казахстан гражданам КНР.

По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. Коронавирус 2019-nCoV диагностирован, помимо Китая, у пациентов в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.