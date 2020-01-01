В Китае призвали не опасаться почтовых отправлений из-за коронавируса

Заразится новым типом коронавируса при получении посылок, бандеролей и писем практически невозможно. Сотрудники службы доставки обеззараживают все почтовые отправления и даже транспорт, которым они перевозятся.

«Не нужно отказываться принимать обычные посылки», – цитирует РЕН.ТВ замруководителя отдела по контролю за рынком Государственного почтового управления КНР Хоу Яньбо.

Чиновник напомнил выводы экспертов, занятых в изучении вируса, согласно которым зараза предается при непосредственном контакте с инфицированным либо воздушно-капельным путем. Поэтому риск заразиться от посылки либо письма ничтожен.

Но, чтобы быть уверенным на 100 процентов, после получения посылки «помойте с мылом руки», добавил Яньбо.

На сегодняшний день, согласно сообщениям СМИ, случаи заражения новым вирусом зафиксированы уже в 16-ти странах по всему миру.