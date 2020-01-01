Китайские эксперты заявили, что Штаты могут уничтожить Россию за три часа

В случае развязывания войны с Россия будет уничтожена США в течение трех часов. Такую уверенность выказали аналитики китайского издания China.com. Предотвратить подобный сценарий можно, считают эксперты, но для этого РФ следует усилить работу по трем направлениям.

Китайские аналитики уточнили, что с Европы в сторону России сейчас «смотрят» 600 ядерных ракет и 80 бомбардировщиков. И они готовы стартовать в любую минуту.

«Объявив о вступлении в войну, страна моментально подпишет себе смертный приговор. Россия потерпит поражение за три часа», - уверяют аналитики.

Попутно они отмечают, что Россия в данный момент восстанавливает свою военную мощь, в том числе со стороны ВМС, ВВС и ракетных войск. Но этого мало, констатируют эксперты, и дают советы по наращиванию потенциала. По мнению китайских военных обозревателей, России следует усилить ПВО и ПРО, разработать новые стратегические бомбардировщики.

Средством последней надежды аналитики назвали ответный ядерный удар России.