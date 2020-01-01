Имя «Грета Тунберг» станет товарным знаком

Сегодня, 08:41

Александр Зуев

0

Image
Имя «Грета Тунберг» станет товарным знаком

Семнадцатилетняя активистка экологического движения Грета Тумберг решила зарегистрировать свое имя и названия созданных ею организаций в качестве товарных знаков. Такой шаг, по мнению шведской экоактивистки, оградит ее от «лживых» людей, «выдающих себя за нее». 

«Я подала заявку на регистрацию моего имени, а также - Fridays For Future (название движения школьников в защиту климата), Skolstrejk for klimatet (шведское название движения) и так далее в качестве торговых знаков. Это действие нужно для защиты движения и его деятельности», – цитирует Грету «Интерфакс». 

Активистка добавила, что в разных странах появились люди, которые ради карьеры либо возможности пообщаться с сильными мира сего делают заявления от ее имени, дискредитируя тем самым само движение и его цели. 

В последнее время популярность Греты возросла многократно. Сегодня без нее не обходится практически ни одно международное мероприятие, посвященное экологическим проблемам. Частым гостем она стала и на форумах, проводимых под эгидой ООН. В своих выступлениях активистка призывает общественность к незамедлительным действиям для борьбы с катастрофическим изменением климата.    

Швеция Грета Тунберг товарный знак

Лента

Суперфлагман Sony Xperia получит топовый процессор и аккумулятор на 4400 мА•ч

Сегодня, 09:57

ВМС США приступили к размещению на подлодках ядерных боезарядов нового типа

Сегодня, 09:56

«Нафтогаз» сообщил об истощении главных месторождений на Украине

Сегодня, 09:17

Имя «Грета Тунберг» станет товарным знаком

Сегодня, 08:41

В Крыму назвали новые американские санкции «внешнеполитическим маразмом»

Сегодня, 07:59

Выручка Apple в первом квартале составила 91,8 млрд долларов

Сегодня, 00:38

Пластический хирург рассказала об операциях Пугачевой

Сегодня, 00:25

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle