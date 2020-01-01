Имя «Грета Тунберг» станет товарным знаком

Семнадцатилетняя активистка экологического движения Грета Тумберг решила зарегистрировать свое имя и названия созданных ею организаций в качестве товарных знаков. Такой шаг, по мнению шведской экоактивистки, оградит ее от «лживых» людей, «выдающих себя за нее».

«Я подала заявку на регистрацию моего имени, а также - Fridays For Future (название движения школьников в защиту климата), Skolstrejk for klimatet (шведское название движения) и так далее в качестве торговых знаков. Это действие нужно для защиты движения и его деятельности», – цитирует Грету « Интерфакс ».

Активистка добавила, что в разных странах появились люди, которые ради карьеры либо возможности пообщаться с сильными мира сего делают заявления от ее имени, дискредитируя тем самым само движение и его цели.

В последнее время популярность Греты возросла многократно. Сегодня без нее не обходится практически ни одно международное мероприятие, посвященное экологическим проблемам. Частым гостем она стала и на форумах, проводимых под эгидой ООН. В своих выступлениях активистка призывает общественность к незамедлительным действиям для борьбы с катастрофическим изменением климата.