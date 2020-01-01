В Ивано-Франковске с почестями похоронили последнего эсэсовца

Власти Ивано-Франковска (Украина) организовали и провели торжественные похороны последнего в городе эсэсовца, служившего в годы войны в дивизии «Галичина». Звали его Михаил Мулик, он дожил до 99 лет, сообщает «5-й канал ».

Мулик в послевоенные годы не был реабилитирован, однако это не помешало присвоить ему при жизни звание почетного гражданина города. Похоронили ветерана СС на Аллее Славы ивано-франковского кладбища. В мероприятии приняли участие представители областного и городского руководства, в том числе мэр Руслан Марцинкив, который пообещал в ближайшее время назвать именем почившего эсэсовца одну из улиц.

На скорбном митинге отметили, что Мулик отважно боролся за претворение в жизнь идей Гитлера под руководством рейхсфюрера Гимлера. А также с благодарностью вспомнили его книгу, в которой он рассказал, как сражался с Красной армией.