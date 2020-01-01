В Ивано-Франковске с почестями похоронили последнего эсэсовца

Сегодня, 08:04

Александр Зуев

0

Image
В Ивано-Франковске с почестями похоронили последнего эсэсовца

Власти Ивано-Франковска (Украина) организовали и провели торжественные похороны последнего в городе эсэсовца, служившего в годы войны в дивизии «Галичина». Звали его Михаил Мулик, он дожил до 99 лет, сообщает «5-й канал». 

Мулик в послевоенные годы не был реабилитирован, однако это не помешало присвоить ему при жизни звание почетного гражданина города. Похоронили ветерана СС на Аллее Славы ивано-франковского кладбища. В мероприятии приняли участие представители областного и городского руководства, в том числе мэр Руслан Марцинкив, который пообещал в ближайшее время назвать именем почившего эсэсовца одну из улиц. 

На скорбном митинге отметили, что Мулик отважно боролся за претворение в жизнь идей Гитлера под руководством рейхсфюрера Гимлера. А также с благодарностью вспомнили его книгу, в которой он рассказал, как сражался с Красной армией.

Украина эсэсовец похороны

Лента

Для российского комплекса «Панцирь» создана гиперзвуковая ракета

Сегодня, 12:47

Убийца ростовского депутата и его жены покончил с собой

Сегодня, 12:07

MIUI 11 на базе Android 10 слишком быстро разряжает Xiaomi Mi 9T

Сегодня, 11:57

В Татарстане в гараже сгорели два человека

Сегодня, 11:55

В Индии в ДТП с автобусом погибли 26 человек

Сегодня, 11:26

Врачи назвали лучшие и худшие продукты для кишечника

Сегодня, 11:09

Ученые NASA нашли на Плутоне странный туман

Сегодня, 10:54

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle