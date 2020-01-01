Американец десять лет жил со свиным цепнем в мозге

Жителя Техаса на протяжении длительного времени беспокоила головная боль и приступы рвоты. Когда мужчина внезапно потерял сознание, его госпитализировали. Врачи обнаружили в его мозге образование длиной около 4 см, пишет издание CBS 21.

По тестам не была выявлена опухоль. Согласно результатам анализов в организме пациента находится свиной цепень. Американец предполагает, что личинка паразита попала в организм около 10 лет назад, когда он ездил в Мексику. Там он поел плохо прожаренную свинину. Врачи говорят, что чаще всего свиной цепень поражает кишечник, но может поселиться в глазах или мозге.

В ходе операции врачи удалили паразита из мозга. Сейчас мужчина здоров.