Стала доступной онлайн-карта распространения китайского коронавируса в режиме реального времени

Всем пользователям сети стала доступной онлайн-карта распространения нового китайского коронавируса. Составили ее специалисты Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе.

Карта позволяет пользователю наблюдать за распространением коронавируса как непосредственно в КНР, так и по миру. Она дает представления как об официально подтвержденных случаях заболеваний, так и о пациентах, которые находятся под подозрением. Отдельно показывается количество и регионы нахождения пациентов, которые переболели и выздоровели, либо умерли.

В основу карту легли данные, которые постоянно поступают в ВОЗ, а также центров контроля заболеваемости, которые располагаются по миру.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV были зафиксированы в Ухане. По последним данным, количество заразившихся приблизилось почти к трем тысячам. 81 человек умер. Количество людей, которым удалось справиться с вирусом - 56.

Случаев заражения коронавирусом в России, официально подтвержденных, нет, но болезнь уже давно вышла за пределы Китая - красные круги, которыми на карте отмечаются страны с заразившимися, можно увидеть над Японией, Таиландом, США и, даже, Австралией.