Неадекватный поляк набросился с дорожным знаком на российский грузовик

Сегодня, 17:36

Александр Зуев

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Неадекватный поляк набросился с дорожным знаком на российский грузовик

В ночь на воскресенье житель Стшельце-Краеньске (Польша) вырвал на перекрестке дорожный знак и, преградив дорогу российской фуре, стал бить торцом трубы в лобовое стекло. При этом 44-летний «неадекват» во всё горло кричал, что это его город и он в нем главный, сообщает ресурс gorzowianin.pl.

 

В это время в кабине грузовика DAF находились двое граждан РФ. По данным ресурса, хулигану удалось пробить стекло в 3-х местах, россияне не пострадали. В итоге его забрали в участок сотрудники местного уголовного розыска. 

В полиции отметили, что задержанный ими разыскивается с вечера, поскольку также подозревается в угоне легковушки, которую бросил несколькими часами ранее на том же перекрестке, где совершил нападение на фуру. 

Позже из участка мужчину отвезли в больницу, поскольку все его поступки говорят о психическом расстройстве.

Польша фура россияне нападение

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