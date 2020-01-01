Неадекватный поляк набросился с дорожным знаком на российский грузовик

В ночь на воскресенье житель Стшельце-Краеньске (Польша) вырвал на перекрестке дорожный знак и, преградив дорогу российской фуре, стал бить торцом трубы в лобовое стекло. При этом 44-летний «неадекват» во всё горло кричал, что это его город и он в нем главный, сообщает ресурс gorzowianin.pl .

В это время в кабине грузовика DAF находились двое граждан РФ. По данным ресурса, хулигану удалось пробить стекло в 3-х местах, россияне не пострадали. В итоге его забрали в участок сотрудники местного уголовного розыска.

В полиции отметили, что задержанный ими разыскивается с вечера, поскольку также подозревается в угоне легковушки, которую бросил несколькими часами ранее на том же перекрестке, где совершил нападение на фуру.

Позже из участка мужчину отвезли в больницу, поскольку все его поступки говорят о психическом расстройстве.