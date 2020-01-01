Украинские медики напугали население сообщением о выявлении факта заражения коронавирусом

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало сообщение киевского лабораторного центра, в котором говорится о выявлении в столице одного случая заражения коронавирусом. Этот случай стал первым в текущем году, отметили медики.
После этого в Сети на медиков посыпались многочисленные вопросы пользователей. Сотрудники лаборатории начали объяснять, что указанный в сообщении коронавирус не имеет ничего общего с новым китайским штаммом, и что против него уже есть вакцина. Тогда жители Украины стали критиковать медиков за некорректную информацию.
В конечном итоге центр внес изменение в текст самого сообщения, указав в скобках после слова «коронавирус»: «Не является китайским».
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