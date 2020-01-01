Украинские медики напугали население сообщением о выявлении факта заражения коронавирусом

Сегодня, 16:22

Александр Зуев

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Украинские медики напугали население сообщением о выявлении факта заражения коронавирусом

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало сообщение киевского лабораторного центра, в котором говорится о выявлении в столице одного случая заражения коронавирусом. Этот случай стал первым в текущем году, отметили медики. 

«По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) – 3, грипп А нетипизированный – 1, грипп В – 3, аденовирус – 2, бокавирус – 1, коронавирус – 1 и риновирус – 1», – говорится в релизе киевского центра. 

После этого в Сети на медиков посыпались многочисленные вопросы пользователей. Сотрудники лаборатории начали объяснять, что указанный в сообщении коронавирус не имеет ничего общего с новым китайским штаммом, и что против него уже есть вакцина. Тогда жители Украины стали критиковать медиков за некорректную информацию. 

В конечном итоге центр внес изменение в текст самого сообщения, указав в скобках после слова «коронавирус»: «Не является китайским».         

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