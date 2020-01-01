Китайские врачи обнаружили еще один способ передачи коронавируса

Китайские врачи обнаружили новый способ передачи коронавируса, который приводит к смертельной пневмонии. Выяснилось, что он может передаваться через глаза, поэтому защитные маски, которыми вооружились миллионы жителей Поднебесной, не могут в полной мере защитить от заражения.

Китайский доктор Ван Гуанфа, который лечил заразившихся коронавирусом и сам в итоге его подхватил, оказавшись в больнице с атипичной пневмонией, допустил, что инфицировался через слизистую глаз.

Врач, как уточняет Daily Mail, соблюдал все меры предосторожности. Анализируя свою историю болезни, он вспомнил, что при общении с больными не использовал защитные очки. И это, уверен Гуанфа, стало причиной его заражения.

Вирусологи допускают, что медик прав. Через слизистую глаз попадают в организм многие вирусы, в том числе и обычные штаммы гриппа - в случае, если человек прикасается к ним руками.

При этом не следует списывать со счетов и стандартные пути инфицирования - при вдыхании капель слизи, которую выдыхают больные, когда чихают или кашляют.

По причине того, что заражение возможно через глаза, врачи считают, что медицинские маски только снижают риски заражения, но защищают не в полной мере.

ВОЗ в своих рекомендациях также советует ездить в транспорте перчатки, не прикасаться руками к глазам и лицу в целом, а также тщательно мыть и как можно чаще дезинфицировать руки.



