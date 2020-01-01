В Афганистане разбился пассажирский самолет

Самолет с 83 пассажирами рухнул в провинции Газни (центральная область Афганистана). Есть ли среди пассажиров выжившие, не сообщатся, так как упавший лайнер находится на территории, контролируемой Талибаном (организация запрещена в РФ), сообщает РЕН.ТВ .

Муниципальные власти уже запросили помощи военных, чтобы отправиться на место катастрофы. По понятным причинам, какие-либо подробностей произошедшего журналистам пока неизвестны. Официальных комментариев не было.

Самолет принадлежит афганской национальной компании Ariana, базирующейся в Кабуле. Полеты выполняются на самолетах Airbus A310 и Boeing 737.