Британский экстремал впервые в мире совершил заплыв в водах Антарктиды

Сегодня, 10:08

Александр Зуев

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Британский экстремал впервые в мире совершил заплыв в водах Антарктиды

Пловец из Британии Льюис Пью стал первым человеком, отважившимся погрузится в ледяные воды Белого континента без гидрокостюма. Совершив заплыв в талых водах ледника, он поставил сразу несколько мировых рекордов. 

В воде Пью пробыл более 10 минут (10 мин. 17 сек), что уже само по себе большое достижение – мало бы кто смог продержаться столько времени в ледяной воде, имея на себе лишь плавки и резиновую шапочку, отмечает РЕН.ТВ

Во время заплыва температура воздуха зафиксирована на отметке -20С°. Пловец признался, что к середине своего запланированного маршрута перестал верить в успех этой идеи. Тем не менее всё закончилось благополучно. 

Цель данного мероприятия Пью обозначил предельно ясно: привлечь внимание людей к экологическим проблемам, в частности к таянию ледников в Антарктиде.  

Антарктида британец заплыв

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