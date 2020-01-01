Британский экстремал впервые в мире совершил заплыв в водах Антарктиды

Пловец из Британии Льюис Пью стал первым человеком, отважившимся погрузится в ледяные воды Белого континента без гидрокостюма. Совершив заплыв в талых водах ледника, он поставил сразу несколько мировых рекордов.

В воде Пью пробыл более 10 минут (10 мин. 17 сек), что уже само по себе большое достижение – мало бы кто смог продержаться столько времени в ледяной воде, имея на себе лишь плавки и резиновую шапочку, отмечает РЕН.ТВ .

Во время заплыва температура воздуха зафиксирована на отметке -20С°. Пловец признался, что к середине своего запланированного маршрута перестал верить в успех этой идеи. Тем не менее всё закончилось благополучно.

Цель данного мероприятия Пью обозначил предельно ясно: привлечь внимание людей к экологическим проблемам, в частности к таянию ледников в Антарктиде.