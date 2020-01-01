США решили эвакуировать своих граждан из китайского Уханя

Сегодня, 10:06

Александр Зуев

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США решили эвакуировать своих граждан из китайского Уханя

Госдеп сообщил о направлении в Ухань (КНР) пассажирского «Боинга» на 230 мест для эвакуации сотрудников своего генконсульства в связи с нарастающей эпидемией, вызванной новым коронавирусом, сообщает «Рейтер». 

В ведомстве отметили, что к работникам дипмиссии смогут присоединиться также граждане других стран, проживающие в Ухани. Однако, учитывая ограниченное количество мест в самолете, вылететь смогут не все. Предпочтение будет отдано тем, кто находится под «большей угрозой» заразиться. 

Данный чартерный рейс должен вылететь из Уханя во вторник. Вопрос с китайскими властями улажен. 

По данным агентства, к настоящему времени от коронавируса скончались 56 человек, заразились – более 2-х тысяч.

США Китай эвакуация граждан

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