США решили эвакуировать своих граждан из китайского Уханя

Госдеп сообщил о направлении в Ухань (КНР) пассажирского «Боинга» на 230 мест для эвакуации сотрудников своего генконсульства в связи с нарастающей эпидемией, вызванной новым коронавирусом, сообщает «Рейтер ».

В ведомстве отметили, что к работникам дипмиссии смогут присоединиться также граждане других стран, проживающие в Ухани. Однако, учитывая ограниченное количество мест в самолете, вылететь смогут не все. Предпочтение будет отдано тем, кто находится под «большей угрозой» заразиться.

Данный чартерный рейс должен вылететь из Уханя во вторник. Вопрос с китайскими властями улажен.

По данным агентства, к настоящему времени от коронавируса скончались 56 человек, заразились – более 2-х тысяч.