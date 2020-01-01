Адмирал США: хотите защитить свои берега, делайте как россияне

Американским союзникам, чтобы сделать защиту своих территорий от угроз с моря, следует более скрупулезно изучить стратегию и тактику российского флота, который за последние годы добился впечатляющих результатов.
Адмирал также отметил значительные успехи России в деле развития подводного флота. По его мнению, руководство РФ продолжит вкладывать средства в создание новых подлодок как обычных, так и атомных. Уже сейчас у ВМФ имеется несколько лодок с чрезвычайно мощным потенциалом. Это и есть тот самый ассиметричный вызов западным странам, о котором упоминало российское командование, отметил Фогго.
И ведь у них (России), действительно, это хорошо получается, добавил командующий.
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