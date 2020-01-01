Адмирал США: хотите защитить свои берега, делайте как россияне

Американским союзникам, чтобы сделать защиту своих территорий от угроз с моря, следует более скрупулезно изучить стратегию и тактику российского флота, который за последние годы добился впечатляющих результатов.

«Что касается оборонного потенциала, как я говорю союзникам и партнерам, если у вас ограничены ресурсы, а вы хотите защитить свои берега, то обратите внимание на то, что делают россияне (относительно ограничения доступа и свободы маневра), и попробуйте обзавестись такими же системами: умными минами, противокорабельными крылатыми ракетами, объединенными береговыми радиолокационными станциями», – цитирует ТАСС командующего ВМС США в Европе Джеймса Фогго.

Адмирал также отметил значительные успехи России в деле развития подводного флота. По его мнению, руководство РФ продолжит вкладывать средства в создание новых подлодок как обычных, так и атомных. Уже сейчас у ВМФ имеется несколько лодок с чрезвычайно мощным потенциалом. Это и есть тот самый ассиметричный вызов западным странам, о котором упоминало российское командование, отметил Фогго.

И ведь у них (России), действительно, это хорошо получается, добавил командующий.