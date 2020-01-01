Над Пакистаном замечено загадочное черное облако в форме кольца

Сегодня, 10:31

0

Image
Над Пакистаном замечено загадочное черное облако в форме кольца

Загадочное черное облако в форме кольца замечено в небе над Пакистаном.
Видео этого черного облака, которое, предположительно, могло возникнуть из дыма, опубликовано в Twitter сразу несколькими пользователями. Очевидцы рассказывают, что заметили это облако над пакистанским городом Лахором.
Черное облако медленно пролетало над городом, разгоняя птиц. Очевидцы отмечают, что ранее не видели ничего подобное.
Но, что интересно, несколько недель назад такое же облако показали на своих видео пользователи из Дубая.

В Сети начались активные обсуждения этого инцидента. Прозвучало множество версий происхождения необычного облака. Его назвали НЛО, порталом в другое измерение. Но при этом нашлись и более рациональные пользователи. Они предположили, что оно могло возникнуть либо при пожаре, либо при запуске большого количества фейерверков. Такое облако уже появлялось в небе над Чикаго из-за взрыва трансформатора. Не исключено, что образовалось это кольцеобразное облако из выбросов промышленного предприятия.

Лента

В Волгоградской области иномарка влетела в столб: погибла 36-летняя пассажирка

Сегодня, 12:54

В Беларусь прибыл первый состав с норвежской нефтью

Сегодня, 12:42

Названы наиболее уязвимые для коронавируса категории граждан

Сегодня, 12:06

Ослеп и не может двигаться: мальчик стал инвалидом после операции по удалению аппендицита

Сегодня, 12:01

Ведущей нового реалити-шоу станет 3D-копия Людмила Гурченко

Сегодня, 11:59

Медики назвали признаки высокого уровня сахара в крови

Сегодня, 11:46

Принц Чарльз выразил намерение посетить Иран

Сегодня, 11:16

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle