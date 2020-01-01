Помпео во время интервью обругал журналистку за вопрос об Украине

Сегодня, 12:25

Александр Зуев

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Помпео во время интервью обругал журналистку за вопрос об Украине

Госсекретарь США накричал на телеведущую Мэри Келли, когда в ходе беседы она задала вопрос об Украине, точнее о политике Вашингтона в отношении этой страны. Помпео вспылил и напомнил, что согласился обсуждать лишь иранскую проблему, а Украина сегодня никому не интересна, рассказывает медиа-компания NPR

По завершении интервью Келли пригласили в кабинет Майка Помпео, где тот продолжил кричать на журналистку, не стесняясь бранных выражений. 

По ее словам, глава Госдепа, обильно используя матерные слова, спросил, действительно ли она думает, что Украина хоть как-то волнует американцев, и сможет ли она показать ее на карте. Келли утвердительно кивнула. Тогда в кабинет принесли карту мира, на которой названия стран указаны не были. 

«Я показала, где находится Украина, и он убрал карту в сторону», – сказала журналистка. 

Пресс-служба Госдепа не стала комментировать эту информацию.

США Майк Помпео журналистка Украина

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