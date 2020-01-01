В Турции произошло мощное землетрясение. Число пострадавших приближается к тысяче

Количество погибших и пострадавших от сильного землетрясения в Турции, произошедшего в пятницу вечером, меняется по мере продвижения аварийно-спасательных работ. Первоначально сообщалось о 12-ти погибших и о 500 пострадавших. К настоящему времени, по данным Anadolu , количество погибших возросло до 19-ти, пострадавших – до 922-х.

Основной урон от землетрясения понесли провинции Элязыг и Малатья. В разборе завалов задействованы около 500 команд, прибывших из различных регионов Турции. В зону бедствия завезено 1,7 тыс. палаток и примерно столько же походных кроватей, а также более 9 тыс. одеял. В свою очередь сотовые операторы предоставили жителям пострадавших провинций безлимитную бесплатную связь.

Глава Минздрава Турции Фахреттин:

«Мы знаем, что в Элязыге около 30 наших граждан, число погибших в результате землетрясения может возрасти».