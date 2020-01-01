Американские фермеры из-за сотрудничества Китая и России разоряются

Американские фермеры из-за сотрудничества России и Китая начали терпеть убытки. И Министерство сельского хозяйства США это беспокоит, пишет «ПолитРоссия», ссылаясь на статью в китайском издании Sohu.

За прошедший год 1078 американских сельскохозяйственных предприятий обратились к властям с просьбами предотвратить их возможное банкротство. Это следует из отчета Министерства сельского хозяйства США. Фермеры видят свою главную проблему в сложностях с транспортировку своей продукции в Китай, а также неожиданно возросшей конкуренцией со стороны РФ.

Как известно, Китай - самая густонаселенная страна в мире, поэтому покупает очень много продовольственных товаров. Сейчас повышенным спросом пользуется соя. До недавнего времени Штаты были основным поставщиком ее, но из-за торгового напряжения между странами в 2019-ом закупки были приостановлены.

Между тем это сильно ударило по карманам фермеров. Многие хозяйства были ориентированы именно на продукцию для китайского рынка, поэтому и начали терпеть убытки.

Не спасает их даже тот факт, что Китай недавно возобновил импорт американской сои. Ведь пока закупки были приостановлены, в Поднебесной нашли нового поставщика сои - РФ. Товарооборот между странами растет. Так, в 2018 экспорт достиг одного миллиона тонн. Реализуется серия совместных проектов. Например, на Дальнем Востоке выделены угодья специально для выращивания сои. КНР заинтересована в сотрудничестве, поскольку соя из РФ - без ГМО, чего нельзя сказать о США.

Вероятнее всего, сокращение сотрудничества между Китаем и США в сфере сельского хозяйства приведет к новому витку банкротств в Штатах.