В США рассекретили документы о Степане Бандере – «агенте Гитлера»

ЦРУ рассекретило и опубликовало более 10 млн. страниц хранящихся в архивах документов. Есть там и довольно познавательные доклады о Степане Бандере. С одним из них, небольшим по объему, ознакомился канал «Звезда ». Восхваляемый на Украине националист отнесен американскими архивистами к категории «нацистский военный преступник».

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», – цитирует канал доклад «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году».

В документе также перечисляются преступления бандеровских головорезов. Среди них – убийство тысяч украинцев и евреев.

Автор сообщает, что всего лишь за полтора месяца существования так называемого «государства» вооруженными отрядами Бандеры были уничтожены более 5-ти тыс. украинцев, тысячи поляков и 15 тыс. евреев. Они сжигали деревни вместе с населением, бросали живых людей в шахты, принимали участие в расстрелах заключенных, находившихся в фашистских лагерях смерти.