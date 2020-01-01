В США рассекретили документы о Степане Бандере – «агенте Гитлера»

Сегодня, 07:50

Александр Зуев

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В США рассекретили документы о Степане Бандере – «агенте Гитлера»

ЦРУ рассекретило и опубликовало более 10 млн. страниц хранящихся в архивах документов. Есть там и довольно познавательные доклады о Степане Бандере. С одним из них, небольшим по объему, ознакомился канал «Звезда». Восхваляемый на Украине националист отнесен американскими архивистами к категории «нацистский военный преступник». 

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», – цитирует канал доклад «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году». 

В документе также перечисляются преступления бандеровских головорезов. Среди них – убийство тысяч украинцев и евреев. 

Автор сообщает, что всего лишь за полтора месяца существования так называемого «государства» вооруженными отрядами Бандеры были уничтожены более 5-ти тыс. украинцев, тысячи поляков и 15 тыс. евреев. Они сжигали деревни вместе с населением, бросали живых людей в шахты, принимали участие в расстрелах заключенных, находившихся в фашистских лагерях смерти.

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