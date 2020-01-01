Меган Маркл и принц Гарри могут лишиться охраны

На данный момент герцоги Сассекские пользуются услугой телохранителей за счет канадских и британских налогоплательщиков.

После скандального разрыва Меган Маркл и принца Гарри с королевской семьей герцоги испытали облегчение, но теперь у королевы Елизаветы II прибавилась головная боль. В официальном заявлении Букингемский дворец не стал рассказывать, кто будет обеспечивать безопасность супругам.

Инсайдер рассказал Daily Mail, что Меган Маркл в Канаде круглосуточно ходит в сопровождении трех британских телохранителей-полицейских и трех канадских. Герцоги Сассекские много платят за охрану. Эксперты подсчитали, что услуги телохранителей составят 4−8 миллиона долларов в год.

Обеспечивать охрану герцогов Сассекских пока будут налогоплательщики Канады и Великобритании. Однако граждане не хотят платить за Меган Маркл и принца Гарри. 73% канадцев высказали протест против финансирования дорогостоящей охраны.

На днях принц Гарри прилетел к супруге в Ванкувер. Меган Маркл наслаждается свободой, общается с подругами и гуляет с маленьким сыном Арчи. Папарацци регулярно снимают ее во время прогулок.