Коза с «человеческим лицом» взволновала жителей индийской деревни

Коза, родившаяся в личном хозяйстве жителя штата Раджастан (Индия) по имени Мукешжи, озадачила односельчан. Поскольку морда животного напоминает человеческое лицо, многие решили, что это неспроста, это – какое-то послание высших сил, которое еще предстоит понять.

Особенно большое влияние образ козы, родившейся несколько дней назад, произвел на людей, верящих в реинкарнацию. Некоторые уже стали поклонятся мутанту, пишет The Mirror.

Сам хозяин почему-тот решил, что коза страдает циклопией, однако пользователи соцсетей отвергли этот диагноз, указав, что у животного два глаза. В свою очередь, они предположили наличие у него какого-то генетического заболевания, и посоветовали Мукешжи показать новорожденную специалистам.