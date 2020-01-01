Киев предложил продлить работу миссии ОБСЕ на Украине

Сегодня, 15:44

Александр Зуев

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Киев предложил продлить работу миссии ОБСЕ на Украине

В конце марта истекает действие мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на территории Украины. В связи с этим Киев выступил с инициативой продолжить работу наблюдателей. Кроме того, по мнению украинских властей, миссию необходимо укрепить дополнительным финансированием и людьми, сообщает РИА Новости

Как выразился глава украинского МИДа Пристайко, Киев предложил не только продлить сроки работы миссии, но и добавить ей «человеческого потенциала и финансирования» с тем, чтобы ее деятельность стала более эффективной. 

В Москве не раз заявляли, что всегда поддерживали миссию европейской организации, чья деятельность способствует стабилизации обстановке на востоке Украины.

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