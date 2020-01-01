Турецкий спецназ прибыл в Ливию

Канал Al Hadath сообщил о прибытии в Триполи (столица Ливии) подразделений турецкого спецназа. Сообщается, что спецназовцы займутся ускоренным обучением военнослужащих армии Правительства нацсогласия (ПНС), а также союзных добровольческих формирований. В задачу турецких военных также водит проведение разведывательных операций и физическая защита членов правительства.

Напомним, два дня назад Эрдоган заявил о направлении в Ливию воинского контингента для стабилизации обстановки и поддержки ПНС, состав и деятельность которого одобрен ООН. Главным врагом правительства является Хафтар, командующий национальной армией Ливии, которая с апреля прошлого года ведет наступление на Триполи.

На прошлой неделе в Москве ожидалось заключение перемирия между ПНС и Хафтаром, однако последний отказался подписывать соглашение и отбыл на родину.