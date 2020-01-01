Принцу Гарри предложили работу в сети закусочных Burger King

Сеть предприятий быстрого питания Burger King предложила 35-летнему принцу Гарри должность помощника по продажам. Предложение направлено герцогу Сассекскому после того как он и его супруга Меган заявили о сложении с себя обязанностей членов королевской семьи, и планируют обрести «финансовую независимость», то есть самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

Первым к принцу Гарри обратился с предложением аргентинский филиал компании. Там заявили, что работа на Burger King даст ему то, чего он добивается – финансовой независимости.

«Итак, у нас есть предложение для вас: сделайте так, как до вас сделали тысячи людей: пройдите свои первые шаги в мире работы с нами», – цитирует предложение компании AsiaOne

Там отметили также, что корона Burger King идеально подойдет принцу, и, кроме того, после стольких лет жизни с герцогским титулом пора уже начать питаться по-королевски.

О реакции самого Гарри на это предложение не сообщается.