Принцу Гарри предложили работу в сети закусочных Burger King

Сеть предприятий быстрого питания Burger King предложила 35-летнему принцу Гарри должность помощника по продажам. Предложение направлено герцогу Сассекскому после того как он и его супруга Меган заявили о сложении с себя обязанностей членов королевской семьи, и планируют обрести «финансовую независимость», то есть самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.
Первым к принцу Гарри обратился с предложением аргентинский филиал компании. Там заявили, что работа на Burger King даст ему то, чего он добивается – финансовой независимости.
Там отметили также, что корона Burger King идеально подойдет принцу, и, кроме того, после стольких лет жизни с герцогским титулом пора уже начать питаться по-королевски.
О реакции самого Гарри на это предложение не сообщается.
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