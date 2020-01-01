Британская компания начнет производство ножей с тупыми концами

Компания Vinеrs (Британия) запустит в производство кухонные ножи с тупыми концами. Перед их созданием специалисты провели опрос почти 2-х тыс. потребителей. Но главной причиной изменения формы лезвий стала ситуация с применением в стране ножей и других колющих предметов при совершении насильственных преступлений.

Так, в прошлом году ножами воспользовались 44 тыс. преступников, ими убиты 285 человек. Ситуация настолько обострилась, что МВД признало кухонные ножи наступательным оружием. Некоторые магазины вообще отказались их продавать, сообщает канал «360 » со ссылкой на сайт производителя.

Но после запуска в серию новой коллекции положение дел должно измениться, считаю в компании.

Ножи выполнены из нержавеющей стали с нанесением на них антипригарного покрытия. Они по-прежнему удобны в работе, однако острием невозможно проткнуть даже воздушный шарик.