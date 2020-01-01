Британская компания начнет производство ножей с тупыми концами

Компания Vinеrs (Британия) запустит в производство кухонные ножи с тупыми концами. Перед их созданием специалисты провели опрос почти 2-х тыс. потребителей. Но главной причиной изменения формы лезвий стала ситуация с применением в стране ножей и других колющих предметов при совершении насильственных преступлений.
Так, в прошлом году ножами воспользовались 44 тыс. преступников, ими убиты 285 человек. Ситуация настолько обострилась, что МВД признало кухонные ножи наступательным оружием. Некоторые магазины вообще отказались их продавать, сообщает канал «360» со ссылкой на сайт производителя.
Но после запуска в серию новой коллекции положение дел должно измениться, считаю в компании.
Ножи выполнены из нержавеющей стали с нанесением на них антипригарного покрытия. Они по-прежнему удобны в работе, однако острием невозможно проткнуть даже воздушный шарик.
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