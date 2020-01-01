Украина предложила помощь американцам в Ираке, пообещав прислать 20 солдат

Багдад продолжает требовать от Вашингтона вывести войска из Ирака. Американцы отказываются, заявив, что в противном случае будут вынуждены существенно сократить материальную помощь иракским властям.

Вместе с тем продолжаются обстрелы американских баз в Ираке. После ликвидации иранского генерала базы трижды подвергались обстрелу. Исполнители первого ракетного удара известны – это ВС Ирана, которые открыто об этом заявили. Авторы двух других атак неизвестны. Последней под удар реактивных снарядов попала авиабаза Эт-Тажи близ Багдада.

В Киеве решили помочь своим союзникам и благодетелям. Там заявили о готовности направить на одну из баз США в Ираке 20 (двадцать) военнослужащих, сообщает РЕН.ТВ . О реакции Вашингтона на это предложение пока ничего не известно.