Глава «Меджлиса» призвал украинцев отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»

Сегодня, 11:04

Александр Зуев

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Глава «Меджлиса» призвал украинцев отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»

Рефат Чубаров, экс-депутат Рады и руководитель «Меджлиса» (организация запрещена в РФ) обратился к украинцам с просьбой назвать варианты празднования «славной даты» – 450-летия сожжения Москвы крымским ханом. 

«Третьего июня 1571 года армия крымского хана Девлет-Гирея захватила и сожгла Москву. Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты?», – написал Чубаров в «Фейсбуке». 

Многим пользователям идея «отпраздновать» понравилась. Некоторые предложили в честь круглой даты «спалить Москву» еще раз. Другие – установить хану Гирею в Киеве памятник и провести около него торжественный митинг. По их мнению, такое мероприятие вызовет интерес не только у крымских татар, но и у их «украинских братьев». 

Третьи предложили назвать в честь хана одну из улиц, а также выпустить в его честь «памятные медали» и «серию почтовых марок».

Украина Рефат Чубаров

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