Глава «Меджлиса» призвал украинцев отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»

Рефат Чубаров, экс-депутат Рады и руководитель «Меджлиса» (организация запрещена в РФ) обратился к украинцам с просьбой назвать варианты празднования «славной даты» – 450-летия сожжения Москвы крымским ханом.
Многим пользователям идея «отпраздновать» понравилась. Некоторые предложили в честь круглой даты «спалить Москву» еще раз. Другие – установить хану Гирею в Киеве памятник и провести около него торжественный митинг. По их мнению, такое мероприятие вызовет интерес не только у крымских татар, но и у их «украинских братьев».
Третьи предложили назвать в честь хана одну из улиц, а также выпустить в его честь «памятные медали» и «серию почтовых марок».
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