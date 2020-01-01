Глава «Меджлиса» призвал украинцев отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»

Рефат Чубаров, экс-депутат Рады и руководитель «Меджлиса» (организация запрещена в РФ) обратился к украинцам с просьбой назвать варианты празднования «славной даты» – 450-летия сожжения Москвы крымским ханом.

«Третьего июня 1571 года армия крымского хана Девлет-Гирея захватила и сожгла Москву. Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты?», – написал Чубаров в « Фейсбуке ».

Многим пользователям идея «отпраздновать» понравилась. Некоторые предложили в честь круглой даты «спалить Москву» еще раз. Другие – установить хану Гирею в Киеве памятник и провести около него торжественный митинг. По их мнению, такое мероприятие вызовет интерес не только у крымских татар, но и у их «украинских братьев».

Третьи предложили назвать в честь хана одну из улиц, а также выпустить в его честь «памятные медали» и «серию почтовых марок».