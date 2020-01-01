В Лондоне обеспокоились излишней зависимостью британских войск от США

Британия должна быть готовой к самостоятельному продвижению интересов как с помощью дипломатии, так и своих вооруженных сил без поддержки Вашингтона, так как США теряют мировое лидерство, считает глава военного ведомства Королевства Бен Уоллес.

«Вооруженные силы Великобритании очень зависят от американского прикрытия с воздуха, от американских средств разведки, слежения. Нам необходимо диверсифицировать наши средства», – цитирует Sunday Times министра обороны.

Он напомнил, что Пентагон вывел основные силы из Сирии, а Трамп призвал союзников по НАТО не отсиживаться по домам, и взять на себя большую ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке. По мнению Уоллеса, это означает, что американцы начали отходить от дел, и нет никаких гарантий, что Британия в будущем останется частью некогда мощной американской коалиции. Это плохо как для Лондона, так и для всего мира, но надо готовиться к худшему и надеяться на лучшее, заявил министр.

Ранее британские военные эксперты пришли к выводу, что ВС Британии не способны самостоятельно противостоять России в случае начала полномасштабной войны. Они посоветовали омолодить личный состав и всерьез заняться модернизацией вооружений.