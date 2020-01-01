Уровень антибиотиков и антидепрессантов в сточных водах США рекордно снизился

В США впервые за последнее время в сточных водах зафиксирован рекордно низкий уровень антибиотиков и антидепрессантов. Это следует из результатов исследования, которое проводилось на семи водоочистных станциях на востоке страны, пишет «Хайтек».

Они использовали для очистки воды два передовых метода очистки воды, а именно угольные фильтры и озонирование. Как оказалось, каждый из них одинаково эффективен, так как концентрация медпрепаратов в водах упала на 95 процентов.

«Исследование продемонстрировало, что озонирование и использование активированного угля могут быть очень эффективными в удалении стойких фармацевтических препаратов из сточных вод», - заявил Энн МакЭлрой из Университета Баффало.

Отметим, что еще одиннадцать лет назад комиссия по водам США и Канады провела исследование, по результатам которого выразила обеспокоенность эффективностью очистки воды, так как даже после фильтрации почти половина пестицидов, медпрепаратов и моющих средств оставалась. Именно по этой причине ежедневно 1 400 очистных станций двух стран выпускали 18 миллиардов литров неочищенных вод в бассейн Великих Озер. Именно тогда прозвучало предложение использовать более эффективные методы очистки, в том числе озонирование.